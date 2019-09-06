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Еще один банк ликвидировали в Украине

6 сентября, 06:00

Запись о ликвидации банка как юридического лица внесена в Единый госреестр

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Аксиома". Об этом информирует пресс-служба фонда, ранее отчитавшаяся о выплатах вкладчикам банков-банкротов в Украине.

Согласно сообщению, запись о проведении государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена 3 сентября в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.

Также отмечается, что требования кредиторов "Аксиомы", которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

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Напомним, что временную администрацию в банк "Аксиома" ввели в октябре 2014 года. Процесс ликвидации финансового учреждения начался в январе 2015-го.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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банки ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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