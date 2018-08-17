Есть и минусы, и плюсы: в НБУ объяснили, как кризис в Турции повлияет на Украину

Украина слабо интегрирована в мировой финансовый рынок, а потому напряженная экономическая ситуация в Турции и на мировом рынке особо не повлияет на отечественную экономику. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий.

"Учитывая то, что в собственности нерезидентов находится незначительная часть украинских государственных облигаций, отток капитала из Турции и вызванный им спад аппетита инвесторов к активам развивающихся стран, не будет в краткосрочной перспективе иметь существенного влияния на Украину, в частности на валютный рынок", - сказал Чурий.

Однако со временем украинская экономика может косвенно почувствовать последствия ситуации в Турции из-за внешней торговли – ведь Турция является одним из крупнейших рынков сбыта украинской продукции, туда в 2017 году "ушло" 6,4% отечественного товарного экспорта.

"Стремительная девальвация лиры и вообще проблемы на финансовом рынке Турции могут вызвать снижение платежеспособного спроса в стране и, соответственно, привести к сокращению объема экспорта из Украины. Кроме того, обесценивание лиры к доллару США может вызвать ухудшение конкурентоспособности отечественного экспорта по сравнению с турецкими товарами на третьих рынках", — пояснил Чурий.

Замглавы НБУ напомнил, что США повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции. Соответственно, следует ожидать высвобождения части продукции, которая направляется в США, и, как следствие, снижение цен на черные металлы в регионе.

В то же время Чурий отметил, что девальвация лиры может иметь и положительное влияние на экономику Украины.

"Укрепление гривни относительно лиры может привести к удешевлению турецкой продукции в долларовом эквиваленте. Это не только уменьшит объем импорта в денежном выражении, но и станет хорошей новостью для украинских потребителей в целом. В частности, это касается турецких овощей и фруктов, одежды и обуви, которые имеют весомое значение в потребительской корзине в Украине", — считает Чурий.

Подробнее о том, чего ждать Украине от обвала турецкой валюты, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Кризис в Турции: как скажется резкая девальвация лиры на украинцах" или узнавайте из видеосюжета: