"Есть нервозность": в НБУ назвали причины резкого подорожания доллара в Украине

Рост курса доллара в Украине – это сезонное явление, что подтверждает опыт последних четырех лет. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в эфире "Радио НВ".

"Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 [в мире] по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", – сказал Чурий.

Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году – в августе, в этом году – в июле.

"Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не сказал, что происходящее является паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса", – отметил Чурий.

Также отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют другие факторы.

"Все остальные курсы являются производными от доллара. В последнее время на рынках, которые развиваются, ситуация достаточно нестабильная. За месяц гривня девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", – добавил замглавы НБУ.

Как сообщалось, девальвацию нацвалют на развивающихся рынках, в том числе в Украине усилил недавний обвал турецкой лиры.

Напомним, согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.