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Есть ограничения: что говорит закон о штрафах и пене за просроченные кредиты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82 2019-07-29T09:23:00+03:00 Финансы Эксперт объяснила, какую сумму не могут превышать неустойки

Украинское законодательство никак не ограничивает размер годовой процентной ставки по кредитам. Об этом предупредила ассоциированный партнер Адвокатского объединения "Скляренко, Сидоренко и партнеры" Юлия Стусенко.

При этом, как подчеркивает эксперт, существуют законодательные ограничения по размеру штрафов и пени. Они касаются потребительских кредитов.

"В договорах о потребительском кредите пеня за неисполнение обязательства по возврату кредита и процентов по нему не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который уплачивается пеня, и не может быть больше 15% суммы просроченного платежа. Совокупная сумма неустойки (штраф, пеня), начисленная за нарушение обязательств потребителем на основании договора о потребительском кредите, не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору", – говорит Стусенко.

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