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Есть риски для гривни: эксперты рассказали, каким будет курс доллара в июле

3 июля, 13:24

На стоимость "зеленого" влияет и политическая обстановка в Украине, и цены на глобальных рынках

Фото: пресс-центр НБУ

Несмотря на укрепление гривни в начале июля, по итогам июня курс доллара в Украине повысился. Безналичная американская валюта за месяц подорожала на 2,6%, до 26,16 грн, наличная – также на 2,6% до 26,28 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club.

При этом, по прогнозам специалистов, в июле курс будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн за доллар. Эксперты объясняют, что отметка 26 грн за доллар остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

"Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции", – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Уверенность в гривне сохраняют инвесторы, которые покупают украинские гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Только за июнь вложения нерезидентов в облигации выросли на 32% – до 57,2 млрд грн.

"Однако часть этих инвестиций – спекулятивные краткосрочные вложения, которые будут искать выхода, как только конъюнктура изменится. Усилится выход нерезидентов в сентябре, когда Украине необходимо выплатить пиковые 52,2 млрд грн по внешнему долгу", – подчеркивают аналитики.

Приток иностранной валюты и конвертация в гривню под парламентские выборы во второй половине июля сойдут на нет, что может надавить на национальную валюту, предупреждают эксперты. Однако в целом, по их мнению, политические риски пока не оказывают сильного влияния на валютный рынок.

"В центре внимания – будущая коалиция в новом парламенте, и в случае отсутствия таковой, гривня может попасть под давление продавцов. Политический кризис поставит под сомнение сотрудничество с МВФ, активность законодательной и исполнительной ветвей власти, необходимых для продвижения реформ", – предостерегают специалисты.

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А вот ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривни. После саммита G20 напряженность в торговом конфликте между США и Китаем спадает. Цены по ключевым экспортным товарам находятся на приемлемых для украинской валюты уровнях.

"Вместе с тем отмена обязательной продажи валютной выручки может повысить спекуляции со стороны экспортеров, если изменится конъюнктура рынка или внешние условия", – говорится в прогнозе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

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Тег доллар, ОВГЗ, курс гривни, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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Сегодня

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