"Это мой указатель": новый глава Нацбанка представил свою программу

Учетная ставка в Украине, которую в июне снизили до рекордных 6%, должна быть понижена еще сильнее.

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Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, об этом во время представления на должность 20 июля заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко, назвав целью регулятора создание условий для развития кредитования реального сектора экономики.

"НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара – заемщиков банков", – подчеркнул Шевченко.

Он назвал "одним из основных драйверов роста кредитного портфеля" именно потребительское кредитование. При этом глава НБУ отметил, что для банков это является достаточно легким инструментом, но в то же время не создает положительного эффекта ни для экономики, ни для населения.

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Представленный сегодня президентом Владимиром Зеленским новый глава НБУ считает, что Нацбанк должен помочь сбалансировать портфели банков, усилив работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и ограничив использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий.

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При этом он уверен, что Нацбанк может сделать многое для того, чтобы в период коронакризиса снизить давление на банки и, в частности, пересмотреть эффективность кредитных каникул.

Эти шаги позволят предприятиям реального сектора экономики получить кредитную поддержку, уверен новый глава Национального банка Украины.

"Я уверен, что нам по силам эти задачи. Для меня, когда речь идет об эффективности команды, определяющими являются такие общеизвестные и проверенные историей принципы – профессионализм, знания и умения. Как банкир с 25-летним опытом, я вам скажу – в мире финансов нет ничего важнее и дороже репутации. Это и есть мой указатель на следующие семь лет", – подытожил Шевченко.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался,чего украинцам ждать от нового главы Национального банка.

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