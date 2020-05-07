Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Евро в Украине опустился ниже психологической отметки, доллар тоже упал

7 мая, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 8 мая

На пятницу, 8 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

07.0408.05Изменение
1 доллар США26,93 грн26,82 грн- 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 7 мая курс доллара снизился на 11 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остается ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 30 по 8 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 15 копеек.

Курс евро на 8 мая при этом упал на 19 копеек – с 29,10 до 28,91 гривни – и опустился ниже психологической отметки в 29 гривен впервые с 16 марта.

Реклама

В тренде
Евро в Украине опустился ниже психологической отметки, доллар тоже упал

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар валюта курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилось
В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилосьФинансы
В конце марта только 35% украинцев работали в обычном режиме: что делали остальные
В конце марта только 35% украинцев работали в обычном режиме: что делали остальныеЭкономика
Те, кто купят доллары сейчас, к концу 2020 года неплохо заработают – эксперты
Те, кто купят доллары сейчас, к концу 2020 года неплохо заработают – экспертыФинансы
Как изменится курс доллара в Украине: прогноз эксперта
Как изменится курс доллара в Украине: прогноз экспертаФинансы
Украинские заробитчане станут присылать домой меньше денег – НБУ
Украинские заробитчане станут присылать домой меньше денег – НБУЭкономика
Доллар перейдет психологическую черту: прогноз эксперта
Доллар перейдет психологическую черту: прогноз экспертаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...