Евро в Украине стал дешевле, курс доллара растет
Национальный банк обновил официальный курс гривни к основным иностранным валютам
На сегодня, 30 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,76 грн;
1 евро – 31,11 грн;
10 российских рублей – 4,24 грн.
Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 27 июля, курс доллара вырос еще на 11 копеек. Но эксперты прогнозируют, что доллар в Украине еще подешевеет.
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Курс евро снизился на 11 копеек, но остается выше психологической отметки в 31 грн. Специалисты прогнозируют, что выше этой отметки евровалюта не сможет долго удерживаться из-за глобальных тенденций.
Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.
В пятницу, 27 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на копейку в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,71/26,74 грн. Стоимость евро установилась на отметках 31,09/31,12 грн, понизившись на 10-12 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара на 2018 год
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.
Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл.
При этом согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Кроме того, гривня оказалась самой стойкой, а рубль – самой слабой валютой в странах экс-СССР:
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