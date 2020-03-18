Евро в Украине устремился к 30 гривням, доллар быстро дорожает

На четверг, 19 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.03 19.03 Изменение 1 доллар США 27,06 грн 27,27 грн +0,21

Таким образом, по сравнению со значениями 18 марта, курс доллара повысился еще на 21 копейку после роста на 54 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается все выше психологической отметки в 27 гривен, которую не пересекала уже девять месяцев. При этом за неделю – с 12 марта по 19 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,65 гривни.

Курс евро на 19 марта вырос с 29,72 до 29,79 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Ранее новости "Сегодня" рассказали, как в связи с общенациональным карантином в Украине все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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