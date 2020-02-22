Евровалюту ждут проблемы: финансисты озвучили прогноз

Евро придется непросто даже после окончания ситуации с коронавирусом, считают специалисты

Хэдж-фонды ожидают дальнейшего ослабления евровалюты, на которую хотят перейти еще две страны. Как пишет агентство Bloomberg, начало 2020 года уже и так стало худшим стартом годом для евро за последние пять лет

"Даже после того, как утихнут опасения по поводу коронавируса, и экономические последствия эпидемии в Китае будут в полной мере учтены в котировках, евро все равно будет непросто в условиях погони инвесторов за доходностью и привлекательности доллара как защитного актива", – пишет издание, ссылаясь на анализ Aberdeen Asset Management и Pinebridge Investments.

Такой же сигнал посылает и рынок опционов, где трейдеры увеличивают "медвежьи" позиции в евро. Месячные опционы "пут" пользуются максимальным с сентября спросом по сравнению с "колл", при этом некоторые трейдеры прогнозируют, что евро опустится ниже 1,07 доллара.

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"Проблема с длинными позициями по евро заключается в том, что из-за отрицательного кэрри отдачи, возможно, придется ждать слишком долго. Убежден, что для быстрого разворота тренда показателей мало", – отмечает инвестиционный директор Aberdeen в Лондоне Киран Кертис.

В тренде В Украине еще немного снизились в цене доллар и евро: НБУ обновил курс

Отрицательные ставки Европейского центробанка и выкуп регулятором корпоративных бондов на внутреннем рынке толкают европейских инвесторов в облигации развивающихся стран в евро и долларовые активы с положительной доходностью.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что коронавирус не только навредит экономике Китая, но и ударит по его торговым партнерам.

Также сообщалось, что в 2019 году в ЕС начали "ходить" новые банкноты 100 и 200 евро.

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