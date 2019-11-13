Facebook запустил электронную систему платежей

Facebook Pay пока работает только в одной стране, но географию будут расширять

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Компания Facebook, которая недавно изменила логотип, запустила систему электронных платежей Facebook Pay, которая будет действовать в одноименной соцсети, ее мессенджере, Instagram и в WhatsApp.

Пока сервис стартовал в США для Facebook и мессендежра. Со временем компания планирует расширить географию сервиса и разрешить его использование в Instagram и WhatsApp.

Facebook Payбудет использоваться для оплаты покупок в игровых приложениях и в отдельных компаниях на Facebook Marketplace, а также покупки билетов на мероприятия, переводов между пользователями и сбора пожертвований.

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Запустить Facebook Pay можно через настройки в приложении или на сайте соцсети. Компания рекомендует при этом выбрать предпочтительный метод оплаты, чтобы впоследствии не вводить всякий раз все реквизиты заново. Система поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт и PayPal.

В Facebook напомнили, что пользователи совершают платежи через его приложения с 2007 года, а с запуска системы сбора пожертвований в 2015 году через эту платформу было собрано больше 2 млрд долларов. Предполагается, что система Facebook Pay упростит платежи, сделает их более доступными и гарантирует их безопасность и защиту информации, связанной с банковскими картами и счетами пользователей.

Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – м еждународные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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