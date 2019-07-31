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Федрезерв США снизит базовую ставку впервые с 2008 года – инвесторы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%A0%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%A0%D0%A1 2019-07-31T10:14:30+03:00 Финансы Аналитики агентства Fitch настроены менее оптимистично, чем участники рынка

Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года по итогам июльского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Они ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта (п.п.) с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых.

Более того, инвесторы рассчитывают но три снижения ставки до января-2020, включая июльское, и еще одно — в 2020 году. Участники также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 п.п. примерно в 25%. FOMC обнародует решение 31 июля.

По словам экспертов, ВВП США растет быстрее ожидаемого, а показатели потребительских расходов и роста занятости остаются сильными в условиях низкой безработицы. Таким образом, снижение ставки, скорее всего, будет подано как мера предосторожности для сокращения понижательных рисков.

Однако помимо стимулирования экономики в условиях возросшей неопределенности, другой причиной для снижения ставки может стать слишком низкая инфляция. Как стало известно во вторник, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 1,6% в годовом выражении при целевом уровне в 2%.

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Также определенное давление на центробанк оказывают заявления президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал его за недостаточно мягкую политику.

"ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает, и скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" — написал недавно Трамп на своей странице в Twitter.

Вместе с тем аналитики Fitch указывают на то, что ожидания рынка слишком оптимистичны. По их мнению, Федрезерв понизит ставку лишь один раз в 2019 году, после чего ставка останется неизменной до конца 2020 года.

Напомним, по итогам прошлого заседания американский центробанк дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

При этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) не изменил своих базовых процентных ставок. Базовая ставка по кредитам остается на рекордно низком уровне в 0,0 процента. Этот показатель сохраняется с марта 2016 года. Ставка по депозитам также остается неизменной – на уровне минус 0,4 процента. Таким образом, банки должны и в дальнейшем платить регулятору 0,4 процента годовых, если хранить избыточные средства в ЕЦБ. Впервые минусовую ставку по депозитам ЕЦБ ввел в 2014 году.

Также решения ЕЦБ принял на фоне ухудшения прогноза МВФ по росту мировой экономики:

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