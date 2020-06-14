Финаналитики: для оживления экономики гривню надо ослабить

Тем временем Нацбанк еще больше ее укрепляет

За четыре дня короткой из-за Троицы рабочей недели курс доллара успел трижды поменять свой тренд: со стабильного на нисходящий, затем на восходящий. Изменения были небольшими, но почему они происходили и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

После стабильного курса на выходных наличный доллар во вторник подорожал на копейку, в среду – еще на копейку (до 26,74 грн/доллар), в четверг – уступил гривне копейку, а в пятницу "отобрал" у нее сразу пятак – курс поднялся до 26,78 грн/доллар. Итого за неделю, с пятницы по пятницу, курс наличной продажи вырос на 6 копеек. В покупке изменений было меньше – всего четыре копейки в пятницу. В итоге гривня осталась в спрогнозированном экспертами коридоре – 26,5-27 грн/доллар.

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Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Курс Нацбанка за четыре дня опустился на 10 копеек – с 26,70 до 26,60 грн/доллар.

На понедельник, 15 июня, регулятор установил курс 26,73 грн/доллар.

Главные причины изменений

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Эксперты говорят, что на этой неделе были три ньюсмейкера – Минфин, МВФ и Нацбанк. Итогом их действий стали к пятнице пусть незначительные, но разнонаправленные тренды: официальный курс доллара пошел вниз, а наличный – вверх.

"Во вторник, 9 июня, Минфин продавал ОВГЗ, – говорит Александр Охрименко. – В отличие от провального аукциона в минувший вторник, на этот раз продал много: гривневых ОВГЗ на сумму больше 7 млрд грн и валютных ОВГЗ на сумму больше 350 млн долл. Больше всего гривневых ОВГЗ купили со сроком обращения 525 дней, с доходностью 10,8%. Главными покупателями в этот раз были украинские банки, в основном госбанки. Нерезиденты брали мало. Понятно, что Минфин за счет размещения ОВГЗ "латает дыры" в госбюджете. При этом гривня, полученная от продажи гривневых ОВГЗ, частично идет на погашение старых ОВГЗ, а оставшаяся часть денег расходуется на пенсии и зарплату бюджетникам. Валюта от продажи валютных ОВГЗ используется для погашения внешних долгов и выплаты процентов по внешним долгам. В этот раз валютные ОВГЗ со сроком обращения около года размещались с доходностью 2,2% годовых (две недели назад было под 3,4%). Так что ждите снижения ставок по валютным депозитам".

Вторым ньюсмейкером стал Национальный банк, снизивший учетную ставку рефинансирования с 8% до 6%. Это самая низкая учетная ставка за всю историю Украины.

Глава НБУ Яков Смолий разъяснил: причина в том, что "при уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов".

Александр Охрименко сомневается, что кредиты подешевеют: в Украине, по его словам, не работают ни кредитование бизнеса, ни ипотека.

"Должны уменьшить проценты по государственным ценным бумагам, но не факт. При учетной ставке 8% Минфин Украины размещал ОВГЗ под 10-11% годовых в гривне. Не сказалось это и не скажется на изменении курса гривни", – уверен Охрименко.

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Олег Пендзин упомянул о третьем ньюсмейкере – Международном валютном фонде, который тоже 9 июня, наконец-то, утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – 5 млрд долларов кредита в течение 18 месяцев (до конца 2021 года) и перечислил первый транш – 2,1 млрд долларов, а не 1,9 млрд, как планировалось. "Лишние" деньги пойдут на преодоление негативных последствий для нашей экономики в связи с коронавирусом. Это, по мнению Пендзина, стало главным фактором ситуативного укрепления официального курса гривни.

Андрей Шевчишин объяснил пятничный рост курса тем, что ряд нерезидентов планово погашали купленные ранее украинские ОВГЗ и, соответственно, покупали валюту.

"После понижения Нацбанком учетной ставки до 6% нерезиденты понимают, что на высокую доходность наших гривневых ОВГЗ надеяться нечего, и выводят капиталы, – анализирует Шевчишин. – Для межбанковского рынка это обычные ситуативные изменения, которые повторяются время от времени. Говорить о том, что тренд изменился, причин нет. Украинские импортеры по-прежнему неактивно выходили и выходят на валютный рынок, спрос на валюту не растет, как ожидалось, последствия карантина оказались слишком затяжными".

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

Александр Охрименко говорит, что ревальвация гривни продолжится: "Небольшое укрепление доллара в пятницу было ситуативным. Еще неделю курс останется в нынешнем коридоре 26,5-27 грн, но приблизится к нижнему пределу 26,5 грн/доллар".

Олег Пендзин также уверен, что на следующей неделе не стоит ожидать серьезных изменений курса.

"Коридор 26,5-27,5 грн/доллар сохранится не только на следующей неделе, но и в будущем, – прогнозирует Олег Пендзин. – Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее. Столь низкий курс не соответствует потребностям украинской экономики, но выгоден иностранным финансовым спекулянтам. Экономических оснований для укрепления гривни сейчас нет".

Андрей Шевчишин отметил, что на следующей неделе курс доллара останется в прежних рамках – 26,5-27 грн/доллар.

"Полученный транш от МВФ уже был заложен в нынешней цене доллара, поэтому его фактическое получение на курс не повлияло, разъяснил Шевчишин. – Крупных покупателей валюты, как резидентов, так и нерезидентов, на будущей неделе не предвидится, крупных продавцов – тоже. Но даже если они и выйдут на рынок, то ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк курс не опустит. Слишком крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию, для оживления экономики надо бы ее ослабить ниже 27 гривен за доллар".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. Но, как показывает ситуация с курсом в течение последних двух месяцев, ожидать дохода в ближайший период не получится.

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