Экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина: что будет с курсом доллара

На уходящей неделе наличный доллар вел себя спокойно: сперва чуть подорожал, затем снова подешевел, вернувшись к прежним показателям. Почему это произошло и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Доллар, курс которого обычно стабилен на выходные, начал проявлять признаки активности уже в минувшее воскресенье, подорожав на 4 копейки – до 26,86 грн/доллар. С понедельника по пятницу он сперва поднялся еще на две копейки, затем опустился на 4 копейки, сравнявшись с курсом, который был на выходные – 26,84 грн/доллар. В итоге гривня осталась в спрогнозированном экспертами коридоре – 26,5-27 грн/доллар.

Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Курс Нацбанка менялся, как температура у больного коронавирусом: понедельник – плюс 13 копеек, до 26,73 грн/доллар, вторник – еще плюс 11 копеек, среда – минус 10 копеек, четверг – плюс 4 копейки, пятница – минус 2 копейки. Итого к выходным – 26,76 грн/доллар, за неделю гривня подешевела на 16 копеек (на 0,6%).

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На понедельник, 22 июня, регулятор установил курс 26,72 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что причиной небольшого колебания на валютном рынке стало ситуативное превышение спроса на доллар над его предложением и нерезультативность аукциона по продаже гривневых ОВГЗ, который проводил Минфин в минувший вторник.

"Два крупных банка покупали валюту на сумму в пределах десяти миллионов долларов, это на два дня качнуло курс вверх на 15 копеек, – анализирует Андрей Шевчишин. – Предложение Минфином ценных бумаг можно считать индикативным. Ибо после снижения на минувшей неделе Нацбанком учетной ставки до рекордно низких 6% годовых (-2%) министерство тоже во вторник предлагало облигации с доходностью на 2% ниже, чем раньше – под 8% годовых. Спроса практически не было, банкиры пока не адаптировались к такому снижению учетной ставки. Поэтому "лишних" долларов от нерезидентов на межбанке не появилось, что удержало курс гривни от чрезмерного укрепления".

По словам Олега Пендзина, вся неделя была скучной и полностью подтвердила прогноз о том, что колебание курса наличного доллара сейчас зависит от спроса и предложения на межбанке.

"На этой неделе был избыток предложения гривни, и доллар пошел вверх. К пятнице спрос был удовлетворен, и доллар снова подешевел", – говорит Олег Пендзин.

Александр Охрименко сделал вывод, что в условиях узкого межбанковского рынка, когда объемы покупок и продаж исчисляются всего лишь десятками миллионов долларов, курс наличного рынка формируют гастарбайтеры и покупатели наших ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"На неделе всего на 3 млрд грн купили на межбанке долларов – и уже курс пошел вверх на полпроцента. Сейчас на курс гривни не влияет транш МВФ, влияние экспортеров и импортеров в условиях карантина тоже не так значительно, – утверждает Охрименко. – Времена действительно существенно изменились, и теперь более важен не кредит МВФ, а поехали украинцы на заработки за границу после ослабления карантина или нет".

Чего ожидать на будущей неделе

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Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

"Коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится, – говорит Олег Пендзин. – Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее".

Андрей Шевчишин также отметил, что на следующей неделе курс доллара останется в прежних рамках – 26,5-27 грн/доллар. Но дестабилизирующими факторами, которые будут ослаблять гривню, эксперт видит стремительный рост заболеваемости, вызванной коронавирусом, и риск усиления карантина.

"Крупных покупателей валюты, как резидентов, так и нерезидентов, на будущей неделе не предвидится, крупных продавцов – тоже, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Но рынок внимательно следит за ситуацией с распространением короновируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина, и тогда с курсом может быть все что угодно, вплоть до обвала гривни".

Александр Охрименко не исключает, что на следующей неделе коридор будет еще более узким – 26,6-26,8 грн/доллар.

"Все зависит от активности регулятора – чем больше он выкупит в резервы валюты, тем крепче будет доллар", – уточнил Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. Но, как показывает ситуация с курсом в течение последних двух месяцев, ожидать дохода до осени не получится.

Продавать валютные заначки стоит лишь тогда, когда не хватает гривни для оплаты товара или услуги. Это выгоднее, чем хранить доллары и при этом покупать за гривни в кредит.

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Мы также подсчитали, скольких долларов можно нынче лишиться, уплатив штраф за не ношение маски в общественных местах. Оказалось – почти 640 долларов (17 000 гривен). Напомним: проверки соблюдения масочного режима, прежде всего в транспорте, ужесточились. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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