Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллара

На уходящей неделе наличный доллар вел себя еще спокойнее, чем неделю назад, но теперь он сперва чуть подешевел, затем снова подорожал, вернувшись к прежним показателям. Почему это произошло и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня" вместе с экспертами.

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

В отличие от предыдущей недели, когда курс в обменниках начал повышаться еще на выходных, на нынешней неделе он не менялся до вторника. Во вторник наличный доллар подешевел на пятак, до 26,75 грн/доллар в продаже и 26,55 в покупке, в среду ничего не изменилось, а в четверг он, наоборот, подорожал на пять копеек. В пятницу ничего не изменилось, курс остался 26,80 в продаже, 26,60 в покупке. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки) стабильно держался равным 20 копеек, что дополнительно говорило: резких скачков курса ожидать не стоит.

В итоге гривня осталась в спрогнозированном экспертами коридоре – 26,5-27 грн/доллар.

Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

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Курс Нацбанка в понедельник снизился на 4 копейки по сравнению с выходными (26,72 грн/доллар), со вторника по четверг гривня укрепилась на 7 копеек, в пятницу "вернула" доллару пятачок. Итого за неделю гривня укрепилась на 6 копеек, до 26,70 грн/доллар (на 0,2%). На вторник, 30 июня (понедельник, 29 июня – выходной по случаю Дня Конституции) регулятор установил курс 26,69 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на межбанковском валютном рынке продолжается глубокая стабильность по причине все больше снижающегося спроса на валюту как у импортеров, так и у населения. Причиной нынешних небольших колебаний на рынке стало ситуативное изменение спроса и предложения.

"Нынешняя неделя была такой же скучной, как и предыдущая, ничего по большому счету не изменилось – доллар никому не нужен, кроме нерезидентов, но они тоже были не очень активны", – резюмировал Олег Пендзин.

По словам Александра Охрименко, курс наличного доллара менялся из-за желания банкиров хоть как-то оживить продажи валюты и заработать на этом.

"Это такой маркетинговый ход – повышаем немного курс, и граждане либо покупают валюту, мол, завтра подорожает еще больше, либо сдают, если нужна гривня – сегодня это чуть выгоднее, чем завтра. И наоборот – курс чуть понизился, и те, кто вчера не купил, потому что дорого, сегодня купит – подешевело. Во всех случаях банки остаются с небольшим заработком", – пояснил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин отметил, что рынок остается вялым – со стороны покупателей спрос на валюту низкий.

"Предложение валюты на рынке вызвано закрытием квартала и накоплением ликвидности для оплаты налоговых выплат, – анализирует Андрей Шевчишин. – Участники рынка "переваривают" вторничные итоги размещения ОВГЗ, по которым Минфину удалось снизить доходность годовых облигаций ниже 10%. При этом удалось привлечь 6,2 млрд гривен, достаточно много. Покупатели ценных бумаг постепенно привыкают к тому, что не только 15-18% годовых, как было раньше, но и 10-12%, увы, больше не будет".

Чего ожидать на будущей неделе

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Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

"Коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится, – говорит Олег Пендзин. – Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее. Зато в выигрыше зарубежные финансовые спекулянты, которые еженедельно погашают гривневые ОВГЗ и выводят с рынка доллары по выгодному для себя курсу. Мне непонятно, почему регулятор не создает небольшой искусственный дефицит валюты, чтобы курс пошел вверх и нерезиденты заработали не фантастические 30% годовых из-за дешевого доллара, а немного меньше".

А вот Александр Охрименко обратил внимание на то, что на межбанковский рынок на этой неделе начали выходить за валютой автоимпортеры, которые завозят в Украину новые автомобили.

"Пока они покупают немного, в пределах нескольких миллионов долларов, но это уже оживляет рынок, – анализирует Охрименко. – Если автоимпортеры продолжат покупать валюту, плюс к ним подключатся другие поставщики зарубежных товаров, то не исключаю, что в начале июля тренд качнется в сторону девальвации гривни до 27 грн/доллар".

Андрей Шевчишин ожидает, что на следующей неделе курс доллара останется в прежних рамках – 26,5-27 грн/доллар.

"Неделя послепраздничная, короткая, на стыке двух месяцев, двух кварталов, поэтому деловой активности, способной изменить курс, я не ожидаю, – прокомментировал Шевчишин. – Но так как рынок оживает, то постепенно спрос на доллары растет, и тренд курса будет все ближе к 27 грн/доллар. Дополнительными дестабилизирующими факторами, которые будут ослаблять гривню, может стать стремительный рост заболеваемости коронавирусом и риск усиления карантина".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. Но, как показывает ситуация с курсом в течение последних двух месяцев, ожидать дохода в ближайшие месяцы не получится.

Продавать валютные заначки стоит лишь тогда, когда не хватает гривни для оплаты товара или услуги. Это выгоднее, чем хранить доллары и покупать за гривни в кредит.

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А вот курс доллара не в гривнях, а в яблоках, клубнике, черешне – очень низкий. Например, кило яблок – два доллара, кило черешни – 4 доллара. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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