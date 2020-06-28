Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллара

28 июня, 07:19

Александр Панченко Александр Панченко

Пока эксперты прогнозируют ослабление до 27 гривен

На уходящей неделе наличный доллар вел себя еще спокойнее, чем неделю назад, но теперь он сперва чуть подешевел, затем снова подорожал, вернувшись к прежним показателям. Почему это произошло и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня" вместе с экспертами.

Реклама

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

В отличие от предыдущей недели, когда курс в обменниках начал повышаться еще на выходных, на нынешней неделе он не менялся до вторника. Во вторник наличный доллар подешевел на пятак, до 26,75 грн/доллар в продаже и 26,55 в покупке, в среду ничего не изменилось, а в четверг он, наоборот, подорожал на пять копеек. В пятницу ничего не изменилось, курс остался 26,80 в продаже, 26,60 в покупке. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки) стабильно держался равным 20 копеек, что дополнительно говорило: резких скачков курса ожидать не стоит.

В итоге гривня осталась в спрогнозированном экспертами коридоре – 26,5-27 грн/доллар.

Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Реклама

Курс Нацбанка в понедельник снизился на 4 копейки по сравнению с выходными (26,72 грн/доллар), со вторника по четверг гривня укрепилась на 7 копеек, в пятницу "вернула" доллару пятачок. Итого за неделю гривня укрепилась на 6 копеек, до 26,70 грн/доллар (на 0,2%). На вторник, 30 июня (понедельник, 29 июня – выходной по случаю Дня Конституции) регулятор установил курс 26,69 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на межбанковском валютном рынке продолжается глубокая стабильность по причине все больше снижающегося спроса на валюту как у импортеров, так и у населения. Причиной нынешних небольших колебаний на рынке стало ситуативное изменение спроса и предложения.

"Нынешняя неделя была такой же скучной, как и предыдущая, ничего по большому счету не изменилось – доллар никому не нужен, кроме нерезидентов, но они тоже были не очень активны", – резюмировал Олег Пендзин.

По словам Александра Охрименко, курс наличного доллара менялся из-за желания банкиров хоть как-то оживить продажи валюты и заработать на этом.

"Это такой маркетинговый ход – повышаем немного курс, и граждане либо покупают валюту, мол, завтра подорожает еще больше, либо сдают, если нужна гривня – сегодня это чуть выгоднее, чем завтра. И наоборот – курс чуть понизился, и те, кто вчера не купил, потому что дорого, сегодня купит – подешевело. Во всех случаях банки остаются с небольшим заработком", – пояснил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин отметил, что рынок остается вялым – со стороны покупателей спрос на валюту низкий.

"Предложение валюты на рынке вызвано закрытием квартала и накоплением ликвидности для оплаты налоговых выплат, – анализирует Андрей Шевчишин. – Участники рынка "переваривают" вторничные итоги размещения ОВГЗ, по которым Минфину удалось снизить доходность годовых облигаций ниже 10%. При этом удалось привлечь 6,2 млрд гривен, достаточно много. Покупатели ценных бумаг постепенно привыкают к тому, что не только 15-18% годовых, как было раньше, но и 10-12%, увы, больше не будет".

Чего ожидать на будущей неделе

Реклама

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

"Коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится, – говорит Олег Пендзин. – Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее. Зато в выигрыше зарубежные финансовые спекулянты, которые еженедельно погашают гривневые ОВГЗ и выводят с рынка доллары по выгодному для себя курсу. Мне непонятно, почему регулятор не создает небольшой искусственный дефицит валюты, чтобы курс пошел вверх и нерезиденты заработали не фантастические 30% годовых из-за дешевого доллара, а немного меньше".

А вот Александр Охрименко обратил внимание на то, что на межбанковский рынок на этой неделе начали выходить за валютой автоимпортеры, которые завозят в Украину новые автомобили.

"Пока они покупают немного, в пределах нескольких миллионов долларов, но это уже оживляет рынок, – анализирует Охрименко. – Если автоимпортеры продолжат покупать валюту, плюс к ним подключатся другие поставщики зарубежных товаров, то не исключаю, что в начале июля тренд качнется в сторону девальвации гривни до 27 грн/доллар".

Андрей Шевчишин ожидает, что на следующей неделе курс доллара останется в прежних рамках – 26,5-27 грн/доллар.

"Неделя послепраздничная, короткая, на стыке двух месяцев, двух кварталов, поэтому деловой активности, способной изменить курс, я не ожидаю, – прокомментировал Шевчишин. – Но так как рынок оживает, то постепенно спрос на доллары растет, и тренд курса будет все ближе к 27 грн/доллар. Дополнительными дестабилизирующими факторами, которые будут ослаблять гривню, может стать стремительный рост заболеваемости коронавирусом и риск усиления карантина".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. Но, как показывает ситуация с курсом в течение последних двух месяцев, ожидать дохода в ближайшие месяцы не получится.

Продавать валютные заначки стоит лишь тогда, когда не хватает гривни для оплаты товара или услуги. Это выгоднее, чем хранить доллары и покупать за гривни в кредит.

Реклама

А вот курс доллара не в гривнях, а в яблоках, клубнике, черешне – очень низкий. Например, кило яблок – два доллара, кило черешни – 4 доллара. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют ОВГЗ курс гривни курс доллара Андрей Шевчишин Олег Пендзин Александр Охрименко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет
Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять летЭкономика
Экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина: что будет с курсом доллара
Экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина: что будет с курсом доллараФинансы
Сколько должна стоить ипотека в Украине: Шмыгаль озвучил ставки
Сколько должна стоить ипотека в Украине: Шмыгаль озвучил ставкиНедвижимость
Валютный рынок опасается жесткого карантина: что происходит с курсом доллара
Валютный рынок опасается жесткого карантина: что происходит с курсом доллараФинансы
"Финансовый безвиз" с ЕС: Рада приняла закон, которого ждал МВФФинансы
Bank of America выступил в поддержку Нацбанка: что будет с ценными бумагами и курсом
Bank of America выступил в поддержку Нацбанка: что будет с ценными бумагами и курсомЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять