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Финансовый безвиз: эксперт объяснил, зачем Украине нужен рынок капитала

13 января, 09:18

Александра Романюк

В стране существуют две проблемы, которые решаются с помощью друг друга, говорит специалист

/ Фото: Pixabay

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В Украине появятся новые возможности для инвестиций. Они станут доступны после принятия законопроекта № 2284, который называют "финансовым безвизом". Он был принят в первом чтении незадолго до Нового года, сейчас готовятся изменения ко второму чтению. Ожидается, что после вступления в силу этот закон позволит запустить в Украине полноценный рынок капитала, который будет одним из маяков в рамках новой кредитной программы Международного валютного фонда.

На сегодняшний день рынок капитала в Украине практически отсутствует. Однако без такого рынка экономика развиваться не может, уверен экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"В Украине есть две противоположные проблемы. С одной стороны, есть люди, у которых имеются деньги, но они не знают, куда их вложить. Не понимают, не имеют финансовой грамотности, чтобы разобраться, куда можно, а куда нельзя вкладывать. С другой стороны, есть украинская экономика, которая остро нуждается в инвестициях, в капитале. Вроде бы, проблемы встречные, экономика и граждане могли бы друг другу помочь, но по целому ряду причин эти две проблемы продолжают существовать параллельно, не позволяя ни гражданам жить лучше, ни экономике развиваться. Решать эти проблемы одновременно – это и есть задача рынка капитала. То есть рынок капитала выступает в роли посредника, который помогают гражданам превратить их сбережения в капитал и вложить этот капитал в экономику. Экономика, пользуясь этим капиталом, сможет расти и через определенное время вернуть гражданам вложенные деньги с процентами, и таким образом, они станут богаче. То есть выиграть должны все", – объясняет Козак.

Подробнее о новом законе узнавайте на сайте "Сегодня" – Закон о рынке капитала: украинцы получат новые возможности заработать

Напомним, также новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

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Источник: Сегодня

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