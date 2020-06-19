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"Финансовый безвиз" с ЕС: Рада приняла закон, которого ждал МВФ

19 июня, 15:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинское законодательство о рынках капитала приводят в соответствие с европейским

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2284 о введении новых финансовых инструментов. Это обновленный законопроект № 9035, принятия которого уже несколько лет ждал от Украины Международный валютный фонд (МВФ). Его еще называют "финансовым безвизом" с ЕС.

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Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2019 года. Сегодня, 19 июня, он рассматривался во втором чтении без обсуждения, "за" проголосовали 285 народных депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах.

Ожидается, что законопроект упростить привлечение инвестиций в Украину, а также позволит внедрить новые финансовые инструменты. Как заявлял глава Налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, рынок 10 лет ждал этого закона, который вводит в Украине "европейские правила игры".

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Закон должен привести украинское законодательство, касающееся рынков капитала, в соответствие с европейскими нормами, после чего для граждан Украины будет открыт доступ к европейским рынкам ценных бумаг. В частности, документ легализует в Украине обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR.

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Ранее Гетманцев объяснял, что украинский рынок ценных бумаг не может полноценно функционировать из-за того, что Украина не использует известные во всем мире финансовые инструменты, в том числе деривативы. Закон призван исправить эту проблему.

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Напомним, принять закон о рынках капитала было невозможно без закона "о сплите", который пролежал в парламенте более трех лет, но все же был одобрен в 2019 году.

Как известно, Украина и МВФ заключили соглашение о новой программе stan-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.

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финансы Верховная Рада МВФ законопроект финансовый рынок рынок капитала

Источник: Сегодня

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