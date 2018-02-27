Финтех в Украине: что это такое и как он делает жизнь украинцев комфортней

Все это называется Финтех – технологии, которые улучшают и оптимизируют финансовые услуги

С каждым годом мир все больше становится цифровым. СМИ, магазины и просто общение уже привычны в сети. Сейчас трансформацию переживает финансовый сектор. В интернет уходят банки, платежи, кредитование, краудфандинг, появляются разнообразные криптовалюты.

Все это называется "Финтех" – технологии, которые улучшают и оптимизируют финансовые услуги.

В Украине финтех развивается последние три года. Сейчас на рынке страны работают 80 компаний. Среди них есть как стартапы, так и зрелые компании.

Как финансовые технологии могут поменять жизнь украинцев, узнавал сайт "Сегодня".

Как финансовые технологии сделали деньги удобными

Финансовые технологии начали развиваться после кризиса 2008 года. Чтобы сократить свои расходы и оптимизировать работу, банки запустили роботов-консультантов, начали предлагать кредиты онлайн и перемещать финансовые платежи в интернет.

Толчком для развития финансовых технологий стали мобильный интернет, распространение смартфонов и неудовлетворенность населения банковскими услугами.

На рынке финтех появились несколько трендов:

Услуги через мобильный телефон. Практически каждый второй человек на планете имеет смартфон. С появлением больших экранов, удобных мобильных приложений людям проще делать платежи и пользоваться целым спектром финансовых услуг.

Финансовые услуги и социальные сети. Финтех-компании научились анализировать информацию в социальных сетях. Это позволило предлагать клиентам персонализированные услуги. А массовое распространение приложений упростило коммуникацию между финансовой компанией и клиентом. Это помогает лучше информировать и обучать пользователей.

Альтернативные платежи. После появления электронных кошельков, мобильных платежей доступ к финансовым услугам получили миллионы людей.

Маркетплейсы. Развитие небанковских услуг кредитования позволило предоставлять кредиты клиентам через посреднические цифровые платформы, которые соединяют кредиторов с заемщиками, с использованием собственных средств таких платформ или же прямым кредитованием между участниками.

Новые бизнес-модели. С развитием платформ-агрегаторов услуг, которые будут предлагать пользователю все услуги бесплатно или за небольшую плату, банкам нужно будет менять условия предоставления своих услуг. Маркетплейсы становятся прямыми конкурентами банков.

Искусственный интеллект. Использование искусственного интеллекта дает возможность автоматизировать много важных банковских услуг. Уже сегодня банки используют ботов, которые отвечают на вопросы клиентов. Возникновение чат-бот-инструментов для сообщений лучше персонализирует финансовую грамотность.

Цифровая идентификация и биометрия. Биометрия, которая включает идентификацию по отпечаткам пальца или распознавание лица, меняет способ предоставления финансовых услуг. Сложность введения паролей и кодов сдерживает большую часть людей от пользования новыми цифровыми финансовыми решениями.

Открытие API (интерфейсы программирования приложений) упрощают разработчикам создание новых продуктов и услуг финтех-компаниям.

Как финтех развивается в Украине

Для развития ФинТех необходимы стабильное покрытие мобильной связью и интернетом, благоприятное законодательство, доступ к капиталу и инвестициям и, что очень важно, образованные люди.

Сейчас украинский финтех на этапе зарождения. До недавнего времени самым большим примером финтех был ныне государственный ПриватБанк. Его технологические услуги опережали не только украинский рынок, но и европейский.

В Украине финансовые технологии начали развиваться после 2015 года.

"Финтехуслуги появляются тогда, когда банковский сектор не справляется. В 2015 году во время кризиса была прекрасная среда для стартапов", – говорит исполнительный директор UNIT.City Максим Яковер.

Первое исследование финтех-сектора в Украине презентовали недавно проект USAID "Трансформация финансового сектора" и UNIT.City.

Как оказалось, в Украине 80 финтех-провайдеров. Они работают в таких направлениях:

Платежи и денежные переводы 31,6%;

Технологии и инфраструктура 19,3%;

Кредитование14%;

Маркетплейсы – 7%;

Иншуртех – 5,3%;

Диджитал и необанки – 5,3%;

Управление финансами – 5,3%;

Мобильные кошельки – 5,3%;

Блокчейн – 3,4%;

Криптовалюты – 1,75%;

Регтех – 1,75%.

"Обычно Украина отставала с инновациями и технологиями на 10 лет. Сейчас мы перестали опаздывать. То, как мы отреагировали на финансовый кризис, происходило так же, как во всем мире. Финтех развивается не в развитых странах, а в развивающихся. Драйвера – те страны, которые имеют экономические проблемы. У стартапов есть все возможности, чтобы сделать скачок, учитывая качество мозгов и ресурсов, которые имеются", - говорит Ольга Афанасьева, исполнительны директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала.

Финансирование стартапов в финтех является основной проблемой. 45% финтех-компаний для финансирования операционной деятельности используют собственный капитал, 49% компаний получают средства от внешних инвесторов или ищут его.

Потребность в инвестициях украинского финтех-сектора оценивается самими игроками рынка в $40-75 млн.

Финтех Украины в 2018-м может вырасти в четыре раза, считает сооснователь UAPAY Дмитрий Зарахович. В стране этот рынок открыт.

"Его серьезно подстегивает рынок электронной коммерции и специфика самого государства. У нас большое население и территория, которая покрыта примерно одинаково", – говорит Зарахович.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" рассказывал о том, какие электронные услуги государственных органов украинцы могут получить онлайн.