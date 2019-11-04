Аномальное тепло и политика США: что будет влиять на курс доллара в Украине

/ Фото: stocksnap.io

Реклама

В сентябре официальный курс доллара в Украине демонстрировал колебания в пределах 24,2 грн в начале месяца и 25,2 грн ближе к концу. Ноябрь начался с резкого укрепления гривни – официальный доллар снова пробил вниз психологическую отметку в 25 грн. Чего ожидать от курса доллара в ноябре, сайт "Сегодня" узнал у финансистов.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, в последние дни ключевым фактором для украинского валютного рынка стало решение Федеральной резервной системы США снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

"Сейчас больше нужно следить за заседаниями ФРС США, чем за внутренними событиями, которые происходят в Украине. Потому что экономические факторы стабильности курса сейчас отодвинуты на второй план. Курс гривни формируется под воздействием искусственных монетарных инструментов, в том числе с помощью долговой политики Минфина. Сейчас спекулятивные инвестиции, которые размещаются на нашем долговом внутреннем рынке в ОВГЗ, по степени воздействия на курс перевешивают экономические объективные факторы – динамику экспорта, импорта… Высокий спрос на наши ОВГЗ будет сохраняться до тех пор, пока в Америке происходит политика снижения процентных ставок", – объясняет эксперт.

Решение ФРС вызовет с одной стороны снижение доходности американских казначейских обязательств, а с другой – рост интереса к украинским ОВГЗ, уверен эксперт.

"В ближайшее время на внутреннем рынке ожидается приток дополнительного спекулятивного капитала, который будет вкладываться в наши ОВГЗ. Сотни миллионов долларов заходят на наш внутренний рынок, поэтому в ближайший месяц курс будет более-менее стабильный", – отмечает Кущ.

Также на курсовую динамику в ноябре будет влиять погода, говорят эксперт. Согласно прогнозам, ноябрь будет теплым, поэтому спрос на энергоносители, а соответственно на валюту, будет умеренным.

"Гривня если и будет выходить за отметку 25 грн/долл., то это будет эпизодически. Она будет быстро возвращаться к отметке 25 и нырять ниже – до 24,8-24,9 грн/долл.", – убежден Кущ.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, также не ожидает существенных изменений на валютном рынке.

"Плюс-минус стабильный курс будет в ноябре. Не думаю, что что-то может произойти, что кардинально его изменит. Мы уже более-менее значительные внешние долги погасили", – сказал он.

Читайте также: В долларе вырос, а в гривне – упал: финансисты объяснили, что происходит с госдолгом Украины

Руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко убежден: в ноябре факторы девальвации и укрепления гривни будут скомпенсированы.

"В ноябре на гривню большее давление может оказать возможный рост торгового дефицита Украины, а также выплата первого транша дивидендов "Arcelor Mittal Кривой Рог" в адрес зарубежной материнской компании, – говорит финансист. – С другой стороны, спрос на гривню также будет высоким со стороны экспортеров – им необходимо будет платить квартальный налог на прибыль, а также иностранных инвесторов, которые наверняка выкупят подавляющую часть выпуска долгосрочных ОВГЗ. Таким образом, если ослабление гривни произойдет, оно будет незначительным".

В целом, на конец ноября стоит ожидать курс в диапазоне 25-25,5 грн/долл, резюмируют в ICU.

Напомним, в обновленном прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама