ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год

REUTERS/Brendan McDermid

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 30 октября, третий раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, сообщает пресс-служба регулятора.

В пользу снижения проголосовали восемь из 10 членов федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Кроме того, FOMC пообещал расширить критерии оценки при определении сроков и размера будущих корректировок диапазона ставки.

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Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря.

Напомним, 19 августа президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт.

Ранее Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот.

ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года.

А в ходе заседания 17-18 сентября было принято решение снизить базовую ставку до 1,75-2%.

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