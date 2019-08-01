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ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Сегодня, 01:58

Снижение ключевого показателя знаменует перемену в политике американского центробанка

/ Фото: Getty Images

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%A0%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%A0%D0%A1 Финансы Снижение ключевого показателя знаменует перемену в политике американского центробанка

Впервые со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 процентных пунктов.

Об этом сообщает NPR.

Снижение ключевого показателя знаменует перемену в политике американского центробанка, который еще в конце прошлого года планировал продолжить повышение ставки.

Такая политика была направлена на то, чтобы избежать возможного "перегрева" американской экономики.

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ВВП США вырос на 3,7% в I квартале 2019 года, но в следующем несколько замедлился – до 2,1%. Безработица фиксируется на самом низком за 50 лет уровне. Инфляция опустилась ниже 2%, которые ФРС устанавливает для себе в качестве предельного порога.

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"Центробанк был обеспокоен тем, что торговая напряженность с Китаем и замедление роста экономик других стран могут затормозить экономику США, именно в то время когда многие американцы начинают наслаждаться преимуществами постепенного восстановления после кризиса", – сообщает NPR.

Издание также напоминает, что президент Дональд Трамп неоднократно жаловался на Федеральную резервную систему из-за нежелания ее руководства снижать ставку и стимулировать рост ВВП.

Вместе с тем аналитики Fitch указывают на то, что ожидания рынка слишком оптимистичны. По их мнению, Федрезерв понизит ставку лишь один раз в 2019 году, после чего ставка останется неизменной до конца 2020 года.

Напомним, по итогам прошлого заседания американский центробанк дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

При этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) не изменил своих базовых процентных ставок. Базовая ставка по кредитам остается на рекордно низком уровне в 0,0 процента. Этот показатель сохраняется с марта 2016 года. Ставка по депозитам также остается неизменной – на уровне минус 0,4 процента. Таким образом, банки должны и в дальнейшем платить регулятору 0,4 процента годовых, если хранить избыточные средства в ЕЦБ. Впервые минусовую ставку по депозитам ЕЦБ ввел в 2014 году.

Также решения ЕЦБ принял на фоне ухудшения прогноза МВФ по росту мировой экономики:

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