Газ сыграл гривне на руку: озвучен прогноз курса доллара в Украине

/ Фото: stocksnap.io

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За неделю курс доллара к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка – на 0,9-1,1%. Так, официальный курс доллара НБУ снизился с 23,50 до 23,29 грн, спрос/предложение на межбанке – до 23,27/23,29 грн, а средние курсы наличного доллара в банках – до 23,06/23,32 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт отметил, что доллар на межбанке дешевел каждые торги, начиная с 4 декабря, а в пятницу, 20 декабря, впервые за это время доллар незначительно подрос. Впрочем, уже в понедельник в начале торгов снижение доллара продолжилось, и он обновил очередной минимум с января 2016 года.

"Заключение пятилетнего контракта на транзит российского газа и намерение "Газпрома" вернуть до конца года 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража еще сильнее укрепит гривню в среднесрочной перспективе. На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,8/23,1 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Напомним, ранее эксперты ранее объяснили сайту "Сегодня", когда гривня перестанет расти, и назвали основные факторы риска для стабильности национальной валюты.

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