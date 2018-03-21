Единственная в мире валюта: эксперт спрогнозировал судьбу Bitcoin

По его словам, пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет

CEO Twitter Джек Дорси считает, что через десять лет Bitcoin обойдет по важности доллар и станет самой актуальной валютой в мире.

"В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет Bitcoin", — сказал Дорси.

Несмотря на то, что в настоящий момент Bitcoin испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать эффективным, дальнейшие разработки протокола приведут к качественным изменениям.

"Пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. Есть новые технологии, которые делают блокчейн более доступным", — добавил он.

Как сообщалось, 21 марта, курс криптовалюты Bitcoin перешагивал отметку в 9 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Еще 15 марта Bitcoin падал ниже психологической отметки в 8 тыс. долларов, но после этого произошла небольшая коррекция курса.

Как отмечают эксперты, рост курса биткоина связан с тем, что Совет по финансовой стабильности (FSB) не увидел угроз для глобальной финансовой системы со стороны криптовалют. Решение FSB презентовали в преддверии встречи глав финансовых ведомств стран G20 в Буэнос-Айресе. На этой встрече министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20 обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на контроле за криптовалютами и развитии цифровых финансовых технологий. Саммит G20 может стать поворотным пунктом для рынка криптовалют на фоне призывов инвесторов к принятию глобального координированного подхода к регулированию этого рынка.

Свой вклад в регулирование криптовалют предложил и Международный валютный фонд - директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим динамичным рынком.

При этом рыночные аналитики допускают, что Bitcoin вновь упадет ниже 8 тыс. долларов. Падение может произойти уже на текущей неделе.