Главная тема: украинцы "подсели" на потребительские кредиты

Как отличить кредитора от мошенника и что делать, если атакуют коллекторы

Каждый пятый украинец берет потребительский кредит, более того – банкиры готовы смягчать условия кредитования.

Это кажется удобным способом получить деньги. Настолько, что многие попадают в так называемую "кредитную петлю", из которой не могут вырваться.

Как взять кредит без космических переплат? Что делать, если вас атакуют коллекторы? Как отличить кредиторов от мошенников?

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