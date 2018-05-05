Главная тема: украинцы "подсели" на потребительские кредиты

5 Мая 2018, 17:45

Как отличить кредитора от мошенника и что делать, если атакуют коллекторы


Каждый пятый украинец берет потребительский кредит, более того – банкиры готовы смягчать условия кредитования.

Это кажется удобным способом получить деньги. Настолько, что многие попадают в так называемую "кредитную петлю", из которой не могут вырваться.

Как взять кредит без космических переплат? Что делать, если вас атакуют коллекторы? Как отличить кредиторов от мошенников?

Журналистские расследования и советы экспертов. Не пропустите уже завтра в 20.00 в "Главной теме" с Еленой Кот.

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Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели".
кредит, кредиты, банкиры, Главная тема

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"Сегодня"

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