Годовщина независимости НБУ: чего добились за пять лет

Регулятор рассказал о своей работе за этот период и о достижениях банковской системы

Пять лет назад Верховная Рада законодательно усилила институциональную независимость Национального банка Украины (НБУ), который недавно рекордно снизил учетную ставку. Об этом напомнили в пресс-службе регулятора. А также поделились достижениями за этот период.

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"Благодаря этому решению защищенный от политических влияний центральный банк смог осуществить много реформ для оздоровления экономики и финансового рынка после кризисов прошлых лет и их укрепления на будущее. Стремительно снизилась инфляция и учетная ставка, а вместе с ними – и процентные ставки. Валютный рынок успокоился, а НБУ – снова нарастил "финансовую подушку" международных резервов", – перечислили в пресс-службе Нацбанка.

Также к достижениям в НБУ отнесли оздоровление банковской системы.

"Благодаря этому есть доверие украинцев к банковской системе, а вместе с ней – и объем депозитов домохозяйств в национальной валюте", – отметили в пресс-службе.

При этом все больше украинцев предпочитают безналичные расчеты.

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Именно эти реформы дали Украине возможность во время пандемии коронавируса не пережить дежавю кризисов 2008 года или 2014 года.

"Поэтому сегодня, глядя на последние пять лет, точно можно подытожить: независимость Национального банка способствует росту вашего благосостояния", – резюмировали в Нацбанке.

В тренде Европейский лоукостер возобновил полеты из Украины

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по итогам первого квартала 2020 года госбанки получили прибыль в размере 11,1 млрд грн. В первые три месяца года выросли средства клиентов (на 6%, или на 35 млрд грн). При этом средства физических лиц выросли на 9%, или на 30 млрд грн, а рост средств юридических лиц составил 0,5%, или 1,2 млрд грн.

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Как рассказывал сайт "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина работа банковской системы страны продолжалась. Более того, опасаясь за свои сбережения в кризисный период, в марте 2020 года физлица нарастили суммы вкладов на 25 млрд грн и не "прогорели" на этом.

Напомним, на фоне значительного экономического ущерба, наносимого пандемией COVID-19, украинская национальная валюта упала в меньшей степени, чем во время предыдущих кризисов, отметили в Bloomberg. Там заявили, что финансовый кризис в 2008 году и ситуация в 2014 году привели к резкой девальвации валюты. Национальному банку пришлось защищать гривню, продавая золотовалютные резервы и повышая базовую стоимость заимствований до 30% в 2015 году. Во время нынешнего кризиса валютная паника была в первые дни после объявления карантина, но национальная валюта в целом показывает себя лучше, и Нацбанк продолжил снижение ставок, что должно помочь экономике после завершения карантинных мероприятий.

Недавно Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 2,1 млрд долларов в рамках новой программы финансирования stand-by, в чем немалая заслуга НБУ.

А о том, как в Украине планируют создать почтовый банк на базе "Укрпочты", смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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