Гончарук рассказал, когда дешевые кредиты станут реальностью

Премьер-министр Алексей Гончарук дал большое интервью ведущим украинским СМИ, в частности – журналистам "Сегодня".

Полная версия интервью вышла на телеканале "Украина 24".

В частности, премьер рассказал о сотрудничестве с МВФ.

С МВФ есть договоренность о новой программе, заявил Алексей Гончарук. В Украину поступают 5,5 млрд. долл.

По словам главы правительства, доверие МВФ даст необходимый сигнал инвесторам.

"Для того, чтобы экономика Украины росла, необходимы ресурсы. Поэтому сотрудничество с МВФ является ключевым. Если ты сотрудничаешь с этой уважаемой организацией, то международные инвесторы тебе верят, то есть – в Украину заходят дешевые деньги", – сказал Алексей Гончарук.

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил Алексей Гончарук, Украина сообщит МВФ о реформах, которые будут внедрены внутри страны.

"Как это выглядит? Украина пишет письмо МВФ – вот, смотрите, в ближайшие несколько лет мы собираемся делать такие действия – повышать конкуренцию, бороться с коррупцией, усиливать судебную систему. И в этом письме мы, фактически, просим о поддержке наших планов. Реформы нуждаются в ресурсах, поэтому мы просим поддержать нас, как страну", – сказал премьер-министр Украины.

Большинство из 5,5 млрд. долл. поступит в золотовалютный резерв, чтобы НБУ мог показать, что в стране все более стабильно, чем было до сих пор.

"Основная идея работы с МВФ – сохранить стабильность, которая у нас есть, и обеспечить удешевление кредитных ресурсов для страны", – заявил Алексей Гончарук.

Следующей осенью, прогнозирует премьер, в Украине появятся кредиты под 11-12% в гривне.

"Это очень хорошо для украинской экономики. Это фактически будет означать, что человек сможет под низкие проценты в гривне взять кредит и инвестировать либо в собственное дело, либо в покупку недвижимости, к примеру", – сказал глава правительства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил курс на снижение процентов по кредитам. Ответственность за реализацию этого приоритета глава государства возложил на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и на главу Национального банка Украины Якова Смолия, которые позже подписали меморандум о взаимопонимании Нацбанка и Кабмина. В документе, кроме прочего, определены цели по уменьшению темпов инфляции и увеличению доступности кредитования.

Также новости "Сегодня" узнали, что украинцам стали меньше платить по депозитам в валюте. Некоторые аналитики полагают, что вслед за уменьшением депозитных ставок станут доступнее и кредиты:

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