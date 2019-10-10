Гончарук встретился с банкирами: о чем говорили

На встрече с премьером присутствовали руководители ведущих банковских учреждений

Алексей Гончарук на встрече с представителями банков / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров планирует создать условия для Национального банка Украины (НБУ), которые позволят навести порядок на рынке небанковских финансовых услуг и защитить банки от недобросовестной конкуренции.

Об этом заявил 10 октября премьер-министр Александр Гончарук на бизнес-завтраке с руководителями ведущих банковских учреждений Украины, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы также планируем привести законодательство по регулированию финансовых инструментов и инвестиционных фондов в соответствие с директивами ЕС", – сказал он.

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По его словам, создание условий для активизации кредитования банками реального сектора экономики – один из приоритетов деятельности правительства, а также добавил, что законодательные инициативы будут направлены на улучшение бизнес-климата в стране, детенизацию и пресечение коррупционных схем.

Как сообщает пресс-служба, стороны обговорили и противодействие давлению со стороны правоохранительных органов на бизнес, в том числе на банки, а также важные для экономики законопроекты – о стимулировании инвестиционной деятельности и сокращении списка видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию (№ 1059 и № 1050).

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Гончарук и банкиры обсудили законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Премьер-министр и представители банков согласились совместно работать над активным запуском программ кредитования малого и среднего бизнеса под залог земли. Банкиры подчеркнули необходимость обеспечения равнодоступности программ государственной поддержки кредитования аграриев для всех типов банков", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что на прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук и глава НБУ Яков Смолий подписали меморандум о взаимопонимании между Кабмином и Нацбанком.

На этой встрече Смолий рассказал, почему лихорадит гривню:

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