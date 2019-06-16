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"Гоп-стоп", дыра стене и сувенирные доллары: ТОП-5 схем обмана в украинских обменниках

16 июня, 06:24

Обмен валют в Украине привлекает мошенников и грабителей


Если вы решили покупать или продавать валюту, будьте максимально осторожными. Украинские обменники заполонили фальшивые доллары, но не дремлют и мошенники. ТОП самых наглых афер собрали новости "Сегодня".

1. Киевлянин хотел обменять крупную сумму в долларах и нашел в интернете объявление с выгодным курсом. Но во время встречи на столичной Оболони "меняла" выхватил деньги из рук клиента и убежал. Правда, недалеко. Подозрительного спринтера перехватили правоохранители, обыскали карманы и нашли в них пять тысяч долларов. Выяснили, что мужчина причастен к серии похожих преступлений. По такой схеме он украл 38 тысяч долларов.

2. 23-летний парень арендовал офис на первом этаже высотки, обустроил витрины, установил сейфы и оргтехнику – как в настоящем пункте обмена валют. И начал искать клиентов через интернет. Им, как и предыдущий "герой", предлагал крайне выгодный курс. На объявление откликнулся мужчина, которому потребовалось обменять 50 тысяч евро. Злоумышленник взял валюту и сбежал через заранее подготовленную дырку в стене. Но клиент выломал двери фиктивного обменника и вместе с правоохранителями задержал афериста.
  
3. Еще один фейковый обменник разместился в выставленном на продаже ресторане. Злоумышленник сделал вид, что хочет купить заведение. Но когда хозяин ушел и оставил его в помещении, аферист за 15 минут обустроих там пункт обмена валют: достал вывеску и купюры крупных номиналов – правда, сувенирные. Первый клиент фальшивого обменника хотел поменять 45 тысяч долларов. Певдокассир взял деньги и попробовал сбежать, но клиент заподозрил неладное и вызвал полицию.

4. Самая распространенная схема – "гоп-стоп" возле обменников. Разбойные нападения происходят регулярно. Преступники дежурят возле неохраняющихся пунктов обмена или возле тех, где посетитель плохо защищен. "Охотятся" поголовно на респектабельных клиентов с сумками, в которых могут быть крупные суммы.

5. Обманывают людей и сами обменники. Например, киевлянин обнародовал в социальной сети историю о том, как в спальном районе столицы кассирша пыталась дать вместо купюры в 500 долларов – 200. Когда клиент заметил мошенничество, женщина начала скандалить, но в итоге после просмотра видео с камеры наблюдения вернула недостающую сумму.

Напомним, в марте 2019 года украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ. Теперь выданные лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

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Тег обмен валют, мошенники, обменный пункт, аферисты, обменник, обменники , схемы

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