Госбанки Украины прошли стресс-тест: объявлены результаты

/ Фото: НБУ

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Государственные банки, которые, как и другие банки Украины, завершили переход на стандарты IBAN, по итогам проведенного Национальным банком Украины (НБУ) стресс-теста могут обойтись без докапитализации. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"Если говорить о государственных банках, которые нуждаются в докапитализации в этом году, как и в прошлом, мы, моделируя их результаты на следующие три года, [пришли к выводу] – без докапитализации можно обойтись", – сказала замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Она также отметила, что госбанкам необходимо активнее работать с проблемными активами. Также рассматривается возможность разрешить этим финучреждениям оставлять прибыль у себя.

"Об этом мы говорим с Минфином, нужно оставлять прибыль этих банков по итогам года, чтобы они могли за счет прибыли формировать буфер капитала", – сказала она.

Рожкова также отметила, что в прошлом году 90% прибыли было перечислено в госбюджет.

Как известно, государственными банками в Украине являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Украинский банк реконструкции и развития.

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