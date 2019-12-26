График работы банков на Новый год и Рождество

Во время зимних праздников отделения банков меняют график работы.
На Новый год и Рождество в Украине выходными будут такие дни: с 29 декабря по 1 января и с 4 по 7 января.
При этом отрабатывать придется в субботы 21, 28 декабря и 11 января. Эти дни в госучреждениях будут рабочими.
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Терминалы, банкоматы, Приват24 будут работать круглосуточно во все дни.
Отделения банка – 25 декабря работают только отделения с графиком работы в праздничные дни;
28 декабря (суббота) – рабочий день, но все отделения закроются на час раньше.
29 декабря (воскресенье) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье.
30 декабря (понедельник) – работают только отделения, которые открыты по субботам.
31 декабря (вторник) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье, они закроются на час раньше.
1 января (вторник) – выходной.
2-3 января – обычный режим.
4 января (суббота) – работают только отделения, которые открыты по субботам.
5 января (воскресенье) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье, при этом они закроются на час раньше.
6 января (понедельник) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье.
7 января (вторник) – выходной.
11 января (суббота) – рабочий день во всех отделениях, отработка за выходной 6 января.
По такому же графику работают и отделения других банков, то есть выходные 31 декабря, 1, 6, 7 января. 30 декабря – открыты отделения, которые работают по субботам.
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