График работы банков на Новый год и Рождество

Расписание работы отделений банков во время длительных январских каникул меняется

Фото: Подольская РГА

Во время зимних праздников отделения банков меняют график работы.

На Новый год и Рождество в Украине выходными будут такие дни: с 29 декабря по 1 января и с 4 по 7 января.

При этом отрабатывать придется в субботы 21, 28 декабря и 11 января. Эти дни в госучреждениях будут рабочими.

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Терминалы, банкоматы, Приват24 будут работать круглосуточно во все дни.

Отделения банка – 25 декабря работают только отделения с графиком работы в праздничные дни;

28 декабря (суббота) – рабочий день, но все отделения закроются на час раньше.

29 декабря (воскресенье) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье.

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30 декабря (понедельник) – работают только отделения, которые открыты по субботам.

31 декабря (вторник) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье, они закроются на час раньше.

1 января (вторник) – выходной.

2-3 января – обычный режим.

4 января (суббота) – работают только отделения, которые открыты по субботам.

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5 января (воскресенье) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье, при этом они закроются на час раньше.

6 января (понедельник) – работают только отделения, которые открыты в воскресенье.

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7 января (вторник) – выходной.

11 января (суббота) – рабочий день во всех отделениях, отработка за выходной 6 января.

По такому же графику работают и отделения других банков, то есть выходные 31 декабря, 1, 6, 7 января. 30 декабря – открыты отделения, которые работают по субботам.

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