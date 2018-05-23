Гривня оказалась под прицелом фальшивомонетчиков

Сегодня, 02:10

Украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но все равно умудряются подделывать


Гривна оказалась под прицелом фальшивомонетчиков. Украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но все равно умудряются подделывать.

В НБУ предупреждают, в фаворитах у мошенников пятисотка старого образца. Но подделывают и номиналы помельче: от двухсот до пятидесяти.

Банкноту рекомендуют хорошо прощупать. На настоящей чувствуются элементы глубокой печати. Знаки практически высечены.

Если сомневаетесь в подлинности денег, обратитесь в любой банк. Там их проверят на спецоборудовании, а потом отправят в Национальный банк для заключительного вердикта: фальшивка или нет.

После того, как Национальный банк проведет исследование банкноты, он отправляет в банк акт. Если это годная банкнота, то клиенту возмещается сумма банкноты, если фальшивая, то клиент ставится в известность, банкнота не возвращается.

Иностранную валюту подделывают в куда меньших объемах. Только за прошлый год в Украине на 1 миллион иностранных купюр пришлось лишь 33 фальшивых. Тут процедура проверки подлинности сложнее. Иногда приходится обращаться в иностранные банки. Решения можно ждать несколько месяцев.

Монеты – это единственные деньги, которые ни разу не подделывали за всю историю независимой Украины . Все дело в том, что для фальшивомонетчиков – это дорого и нерентабельно.

Ранее в НБУ рассказали, какие купюры подделывают чаще всего.

Также ранее сообщалось, что в Харькове массово подделывают банкноты в 200 и 500 гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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