Гривня оказалась под прицелом фальшивомонетчиков
Украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но все равно умудряются подделывать
Гривна оказалась под прицелом фальшивомонетчиков. Украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но все равно умудряются подделывать.
В НБУ предупреждают, в фаворитах у мошенников пятисотка старого образца. Но подделывают и номиналы помельче: от двухсот до пятидесяти.
Банкноту рекомендуют хорошо прощупать. На настоящей чувствуются элементы глубокой печати. Знаки практически высечены.
Если сомневаетесь в подлинности денег, обратитесь в любой банк. Там их проверят на спецоборудовании, а потом отправят в Национальный банк для заключительного вердикта: фальшивка или нет.
После того, как Национальный банк проведет исследование банкноты, он отправляет в банк акт. Если это годная банкнота, то клиенту возмещается сумма банкноты, если фальшивая, то клиент ставится в известность, банкнота не возвращается.
Иностранную валюту подделывают в куда меньших объемах. Только за прошлый год в Украине на 1 миллион иностранных купюр пришлось лишь 33 фальшивых. Тут процедура проверки подлинности сложнее. Иногда приходится обращаться в иностранные банки. Решения можно ждать несколько месяцев.
Монеты – это единственные деньги, которые ни разу не подделывали за всю историю независимой Украины . Все дело в том, что для фальшивомонетчиков – это дорого и нерентабельно.
Ранее в НБУ рассказали, какие купюры подделывают чаще всего.
Также ранее сообщалось, что в Харькове массово подделывают банкноты в 200 и 500 гривен.
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