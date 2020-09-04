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Гривня ослабла по отношению к доллару и евро: курс НБУ

4 сентября, 16:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 7 сентября

На понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

04.0907.09Изменение
1 доллар США27,69 грн27,73 грн+ 0,04
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Таким образом, по сравнению со значениями 4 сентября курс доллара вырос на четыре копейки после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 31 августа по 7 сентября – национальная валюта упала по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро на 7 сентября при этом вырос на 13 копеек, с 32,73 до 32,86 гривни. Днем ранее евро подешевел на 7 копеек.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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