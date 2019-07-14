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Гривна поднялась в рейтинге "индекса БигМака"

14 июля, 08:35

Эксперты сказали, сколько должен стоить доллар в Украине

Фото: Flickr

За полгода украинская гривна поднялась в рейтинге самых недооцененных валют в мире и теперь занимает в нем "почетное" пятое место.

Такие данные были опубликованы The Economist, основываясь на так называемом "индексе БигМака". Эксперты издания считают, что с января украинская валюта укрепилась почти на 4%, и теперь она недооценивается на 61,3%.

Как отмечают авторы рейтинга, в США бургер "БикМак" стоит 5,74 доллара, тогда как в Украине – 57 гривен, что чуть больше двух долларов. Таким образом, справедливый курс украинской валюты должен составлять 9,93 гривны за один американский доллар, тогда как в настоящее время его курс составляет 25,76 грн/доллар.

Согласно "индексу БигМак", валюта Украины уступает по недооцененности румынским леям (-61,6%), южно-африканскому рэнду (-61,9%), малазийским ринггитам (-62,8%) и российскому рублю (-64,5%).

В то же время самым переоцененным был признан швейцарский франк, который, согласно индексу "Биг Мака" на 14% дороже американского доллара.

Напомним, что ранее в этом году курс доллара в Украине подешевел до минимума с 2016 года, однако вскоре снова подорожал.


Индекс БигМака The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бигмака в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

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Тег доллар, валюта, гривня, рубль, курс доллара, курс рубля, индекс биг мака, Big Mac Index

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