Гривна поднялась в рейтинге "индекса БигМака"
Эксперты сказали, сколько должен стоить доллар в Украине
За полгода украинская гривна поднялась в рейтинге самых недооцененных валют в мире и теперь занимает в нем "почетное" пятое место.
Такие данные были опубликованы The Economist, основываясь на так называемом "индексе БигМака". Эксперты издания считают, что с января украинская валюта укрепилась почти на 4%, и теперь она недооценивается на 61,3%.
Как отмечают авторы рейтинга, в США бургер "БикМак" стоит 5,74 доллара, тогда как в Украине – 57 гривен, что чуть больше двух долларов. Таким образом, справедливый курс украинской валюты должен составлять 9,93 гривны за один американский доллар, тогда как в настоящее время его курс составляет 25,76 грн/доллар.
Согласно "индексу БигМак", валюта Украины уступает по недооцененности румынским леям (-61,6%), южно-африканскому рэнду (-61,9%), малазийским ринггитам (-62,8%) и российскому рублю (-64,5%).
В то же время самым переоцененным был признан швейцарский франк, который, согласно индексу "Биг Мака" на 14% дороже американского доллара.
Напомним, что ранее в этом году курс доллара в Украине подешевел до минимума с 2016 года, однако вскоре снова подорожал.
Индекс БигМака The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бигмака в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.
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