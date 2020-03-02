Гривна покатится по наклонной: прогноз курса доллара на ближайшее время

Эксперты утверждают, что у гривни есть множество поводов для падения: от коронавируса до выплат по внешним долгам

На прошлой неделе доллар попытался укрепиться и на короткий период времени устремился к отметке 25 гривен, попытавшись навязать ей тренд на падение, о котором давно и с завидным постоянством говорят финансисты. Но это быстро закончилось. Еще в среду гривня падала в цене, а у же к выходным опять начала укрепляться. Эксперты рассказали новостям "Сегодня" о том, что ждет курс валют в первую неделю весны.

Правда, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, поскольку приток валюты под закупку ОВГЗ остановился и формируется ее отток, ослабление гривни – вопрос времени.

"Опасения мировой пандемии коронавируса и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне обвалились цены зерна, энергоресурсов и промышленных металлов. Таким образом, Украина, как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые станут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – резюмировал Шевчишин.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Первая неделя марта будет похожа на последнюю неделю февраля, возможны колебания курса в пределах 10 копеек вверх-вниз от 24,5 гривен за доллар", – говорит Олег Пендзин. В тренде Пришло время раздавать долги: сколько Украина заплатит в марте

Также он напомнил, что пришло время раздавать долги и объяснил, сколько Украина заплатит в марте. Необходимость заплатить за еврооблигации, ОВГЗ и программу МВФ уже в первые дни месяца, станет важным фактором ослабления гривни.

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин снова подтвердили долгосрочный тренд на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых. В ближайшие три месяца они будут выгоднее, даже если гривня девальвирует ниже 25,5 гривен за доллар.

Подробнее о том, что будет происходить с курсом доллара в Украине в самое ближайшее время, читайте в материале: Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта

А что думает о курсе доллара в 2020 году премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете:

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