Гривня "просела": доллар поднялся выше 27 гривен
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 4 апреля; за неделю курс гривни не изменился
Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 4 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|03.04
|04.04
|Изменение
|1 доллар США
|26,97 грн
|27,08 грн
|+ 0,11 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 3 апреля курс доллара вырос на 11 копеек после падения на 22 копейки. Официальная стоимость доллара снова поднялась выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 28 марта – курс "зеленого" не изменился.
Ранее эксперт рассказал "Сегодня", как выборы повлияли на курс доллара в Украине и чего ждать через неделю.
Кроме того, глава Совета НБУ Богдан Данилишин также объяснил падение курса доллара.
Напомним, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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