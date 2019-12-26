Гривня будет укрепляться и дальше – Гончарук

Правительство работает над укреплением национальной денежной единицы. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни – это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", – рассказал глава правительства.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что эксперты рассказали, что причиной недовыполнения бюджета стало укрепление гривни.

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Также мы сообщали о том, что на рекордное укрепление украинской денежной единицы обратили внимание мировые финансовые площадки. Bloomberg сообщил, что с начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару. "Укрепление гривни способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны", – отмечает издание.

Ранее сайту "Сегодня" финансисты объяснили, что может развернуть курс доллара в Украине. Среди основных факторов – политика НБУ, земельная реформа и газовый контракт с РФ.

Напомним, ранее в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами.

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