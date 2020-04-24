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Гривня держит курс: эксперт озвучил прогнозы по доллару

24 апреля, 10:50

Ксения Капустинская

Валютный рынок чувствует себя стабильно после решений Национального банка

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 24 апреля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на отметке 27,05 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранятся вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня", – прогнозирует аналитик.

Такая динамика, по словам Шевчишина, наблюдается после того, как Национальный банк снизил учетную ставку с 10% до 8%. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале.

Вместе с тем, Нацбанк прогнозирует падение экономики Украины на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%.

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Также регулятор намерен к концу третьего квартала текущего года покупать на валютном рынке ежедневно по 20 млн долларов, вместо планируемых ранее 50 млн долларов, для пополнения международных резервов. А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ курс межбанк курс гривни курс доллара Андрей Шевчишин

Источник: Сегодня

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