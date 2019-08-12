Гривня держит оборону: курс доллара упал на межбанке

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Официальный курс доллара в Украине приблизился в психологической отметке. Тем временем на межбанковском валютном рынке доллар продолжает снижаться. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 12 августа, межбанковский валютный рынок открылся с ценой 25,20-25,30 гривни за доллар. Спустя пару часов торгов на межбанке американская валюта просела на 7-14 копеек и к 12:00 доллар торговался по 25,13-25,16 гривни.

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Торги по евро стартовали с цены 28,23-28,35 гривни, и к 12:00 его цена снизилась на 16-24 копейки. Российский рубль стартовал на межбанке с 0,3859-0,3875 гривни и за несколько часов упал до 0,3834-0,3841 гривни.

Напомним, в пятницу, 9 августа, доллар на межбанке вновь устремился вверх. В первой половине дня "зеленый" просел на 10-22 копейки, но уже к закрытию возобновил рост и прибавил 14-16 копеек, вернувшись к показателям 25,19-25,24 гривни.

Как сообщалось, аналитики прогнозируют девальвацию гривни до конца года.

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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