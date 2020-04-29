Гривня держит планку: эксперт озвучил прогноз курса доллара

Аналитик перечислил факторы, которые влияют на валютный рынок Украины

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 29 апреля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на отметке 27,04 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вероятно, в ближайшее время гривня останется выше психологической отметки 27 гривен за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

По словам эксперта, такая динамика наблюдается после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, которым он отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

"Принятие документа является необходимым условием для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом", – отмечает аналитик.

Помимо этого Минфин привлек на аукционе почти 10 млрд гривен, разместив короткие валютные и гривневые облигации.

"Однако, судя по доходности размещения, они были ниже рыночных, что наводит на предположение о размещении бумаг среди госбанков", – комментирует специалист.

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Позитивным фактором, по мнению Шевчишине, для валютного рынка станет открытие продуктовых рынков. Это поможет реализовать продукцию фермерам, а не пользоваться импортом.

А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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