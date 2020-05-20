Гривня держится: эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 20 мая на межбанковском валютном рынке Украины несколько вырос и торгуется на уровне 26,54 гривни за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Это происходит после того, как парламент Украины на заседании во вторник (18 мая. – Ред.) отказался отменить закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их эксвладельцам. Таким образом, преграды для подписания закона пройдены, и он открывает путь к возобновлению сотрудничества с МВФ. Также рынок переваривает результаты вчерашнего размещения ОВГЗ, в результате чего Минфин смог привлечь более 21,2 млрд гривен, по ставкам ниже 11%. Это размещение позволяет частично финансировать дефицит бюджета, когда банки получают рефинансирование НБУ под ставку 8%, а потом полученные средства размещают под 10,5-11% годовых. В то же время для неризидентов такие ставки не являются привлекательными", – рассказал Шевчишин.

Он прогнозирует, что в ближайшее время стабильность на валютном рынке сохранится.

"Вероятно, гривня удержится в диапазоне 26,5-26,7 грн/долл. НБУ будет выкупать излишнее предложение с уровня 26,5 гривен за доллар", – считает эксперт.

Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, почему доллар в последнее время показывал устойчивую динамику к снижению.

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Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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