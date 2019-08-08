Гривня дорожает на межбанке: курс доллара ушел вниз

Фото: Chris Dlugosz / Flickr

Несмотря на прогноз девальвации гривни до конца лета, пока что безналичный доллар продолжает дешеветь на межбанковском валютном рынке Украине. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 8 августа, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись с ценой 25,25-25,35 гривни. Однако за пару часов американская валюта на межбанке упала еще на 1-7 копеек, и к 12:00 ее цена составляла 25,24-25,28 гривен.

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Курс евро на межбанке начал торги с 28,29-28,40 гривни, а к 12:00 снизился на шесть копеек. Торги по рублю открылись с 0,3863-0,3880 гривни и за несколько часов российский рубль достиг отметки в 0,3873-0,3881 гривни.

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Напомним, 7 августа курс доллара на межбанке заметно упал. За день торгов гривня укрепилась на 20-35 копеек и к закрытию валютного рынка доллар торговался по 25,30-25,35 гривни.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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