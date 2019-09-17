Гривня крепчает: что будет дальше

Курс уже ниже трехлетнего минимума. Эксперты: доллар может упасть еще

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Гривня продолжает уверенно крепнуть и остается самой эффективной валютой в мире с начала этого года. За последние девять месяцев безналичный курс наших денег повысился по отношению к доллару на 11,74% — лучше за это время укрепились на мировом валютном рынке только драгметаллы. При этом на днях курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку в 25 грн за единицу, достигнув трехлетнего минимума. Всего за неделю гривня окрепла на 38 копеек, и традиционная сезонная девальвация, которая должна была проявиться в начале этого месяца, не сбылась. Почему этот фактор не подействовал и стоит ли ожидать нового рекорда от гривни, "Сегодня" узнали у финансистов.

Позиции

Курс нацвалюты может быть стабилен благодаря росту экономики, считают эксперты. Так, недавно агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта Украины с уровня В- до уровня В в гривне и инвалюте.

"Это означает, что доверие к Украине растет, а риски, связанные с нашей кредитоспособностью уменьшаются", — уточняет министр финансов Оксана Маркарова.

Вместе с тем Fitch Ratings спрогнозировало замедление роста инфляции до 8,5% в 2019-м и до 5,7% в 2021-м. В агентстве уверены: падению инфляции будут способствовать гибкость обменного курса и стремление НБУ придерживаться ключевых показателей роста экономики.

Этот всеобщий оптимизм и позволил гривне рекордно укрепиться, считает инвестбанкир Сергей Фурса.

"Должна была произойти сезонная девальвация, но тренд сезонности перебивает оптимизм относительно дальнейшего развития экономики", — рассказал эксперт.

Правда, дальнейшее укрепление гривни нежелательно, подчеркивает финаналитик Алексей Кущ.

"Снижение курса является угрозой для выполнения бюджета на текущий год. У нас большинство налогов завязаны на курс — импортный НДС, таможенные пошлины. Поэтому если курс будет еще укрепляться, это может негативно отразиться на выполнении бюджета — придется секвестрировать в ближайшие месяцы", — поясняет эксперт.

По его мнению, во избежание такого сценария регулятор может увеличить объемы покупки валюты с рынка. Но если НБУ будет нацелен на сдерживание инфляции, тогда доллару разрешат упасть еще больше, полагает Кущ, хотя потенциал для дальнейшего укрепления гривни исчерпан. Вместе с тем экономист Иван Никитченко уверен: властям удастся довести доходную часть бюджета до запланированных показателей, ведь рост инфляции (в августе 8,8% годовых) позволяет наполнять госказну за счет налогов, к примеру, НДС, ведь торговля в стране процветает.

"Гривня может просесть с нового года"

Эксперты считают, что этой осенью курс доллара будет колебаться в пределах 24-26 грн. Стабильному укреплению нацвалюты способствует МВФ и облигации.

"Украина прошла риски политкризиса, что давили на курс в первой половине 2019-го. Сейчас есть шанс, что МВФ выделит нашей стране очередной транш. Да и гривневые ОВГЗ пользуются популярностью у нерезидентов", — пояснил экономист Иван Никитченко.

Вместе с тем руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский уверен, что курс гривни может просесть в начале следующего года:

"Этому может способствовать рецессия мировой экономики, торговая война Китая и США, низкие цены по основным группам товаров, что интересны нашим экспортерам. Но Украина имеет компенсаторы для стабилизации нацвалюты — это приватизация, рост акцизов, реформа рынка земли".

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