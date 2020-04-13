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Гривня крепнет, доллар теряет позиции: курс НБУ

13 апреля, 16:16

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 14 апреля

На вторник, 14 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

13.0414.04Изменение
1 доллар США27,20 грн27,04 грн- 0,16

Таким образом, по сравнению со значениями 13 апреля курс доллара снизился на шестнадцать копеек после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 7 по 14 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 20 копеек.

В то же время курс евро на 14 апреля снизился на восемь копеек – с 29,56 до 29,53 гривни.

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Напомним, ранее эксперт объяснил, почему риски девальвации гривни сохраняются, и спрогнозировал курс доллара на ближайшее время.

Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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