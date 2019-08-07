Гривня крепнет: доллар в Украине стал дешевле

На четверг, 8 августа, после того, как безналичный доллар лихорадило на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|07.08
|08.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,59 грн
|25,42 грн
|- 0,17
Таким образом, по сравнению со значениями 7 августа, курс доллара снизился еще на 17 копеек после падения на 15 копеек днем ранее. В целом же за неделю с 1 по 8 августа гривня ослабла на 40 копеек.
Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что американская валюта продолжит дорожать. Основатель Telegram-канала Finstop, участник рынка с 20-летним стажем также считает, что гривня не сможет удержать отвоеванные у доллара копейки.
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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