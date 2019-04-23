Гривня крепнет: курс доллара снова упал

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 24 апреля; за неделю гривня укрепилась на три копейки

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 24 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

23.04 24.04 Изменение 1 доллар США 26,78 грн 26,69 грн - 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 23 апреля курс доллара снизился на девять копеек после снижения на семь днем ранее. За неделю – с 17 апреля - курс "зеленого" снизился на три копейки. Официальная стоимость доллара опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен.

Эксперты уже спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара теперь, после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.

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Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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