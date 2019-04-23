Гривня крепнет: курс доллара снова упал
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 24 апреля; за неделю гривня укрепилась на три копейки
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 24 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|23.04
|24.04
|Изменение
|1 доллар США
|26,78 грн
|26,69 грн
|- 0,09 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 23 апреля курс доллара снизился на девять копеек после снижения на семь днем ранее. За неделю – с 17 апреля - курс "зеленого" снизился на три копейки. Официальная стоимость доллара опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен.
Эксперты уже спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара теперь, после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.
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Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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