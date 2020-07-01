Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Гривня начала июль с укрепления: официальный курс доллара и евро

1 июля, 08:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 1 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 26,68 грн;
1 евро – 29,87 грн;
10 российских рублей – 3,75 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на копейку после такого же снижения в предыдущий банковский день. А за неделю – с 23 по 30 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на семь копеек.

Курс евро при этом упал на восемь копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Евровалюта осталась ниже психологической отметки в 30 гривен. Стоимость 10 российских рублей снизилась сразу на 10 копеек.

Реклама

Читайте также: Пенсии вырастут, а штрафы за пьяное вождение ужесточат: что изменится для украинцев в июле

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде
В Украине резко вырастет безработица: эксперт озвучил мрачный прогноз

Во вторник, 30 июня, доллар на межбанке снизился в цене на копейку в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,69/26,71 грн (покупка/продажа). Евровалюта также упала в цене на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,91/29,94 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара через неделю. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней курсовой ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

    Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

    Реклама

    • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
    • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
    • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

    Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться

    Реклама

    доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

    Источник: Сегодня

    Реклама

    Новости партнеров

    Загрузка...

    Популярные статьи

    Без дефицита: эксперты объяснили ситуацию с долларом и дали прогноз
    Без дефицита: эксперты объяснили ситуацию с долларом и дали прогнозФинансы
    Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет
    Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять летЭкономика
    Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллара
    Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллараФинансы
    Сколько должна стоить ипотека в Украине: Шмыгаль озвучил ставки
    Сколько должна стоить ипотека в Украине: Шмыгаль озвучил ставкиНедвижимость
    В Украине упал доллар, а евро пересек психологический рубеж
    В Украине упал доллар, а евро пересек психологический рубежФинансы
    Курс евро в Украине опустился до психологической черты
    Курс евро в Украине опустился до психологической чертыФинансы

    Новости партнеров

    Загрузка...
    загрузка...

    Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

    Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

    Принять