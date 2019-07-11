Доллар резко подорожал: эксперты объяснили причину
Украинский финансовый рынок маленький, потому любое изменение может задавать новую тенденцию
На сегодня, 11 июля, Национальный банк Украины (НБУ) ослабил гривню сразу на 21 копейку. Это первое снижение курса со 2 июля. Эксперты объясняет скачок действием ситуативных факторов.
"Просто в начале недели был "занос" [инвалюты] – продавали иностранцы доллары, чтоб купить на аукционе [гривню, чтобы приобрести ОВГЗ], там переизбыток был долларового предложения – курс отошел от своего справедливого уровня в сторону. А вчера он встал обратно", – объяснил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.
С тем, что иностранные инвесторы, увеличивая спрос на государственные облигации Минфина, сыграли здесь ключевую роль, согласился и экономист Борис Кушнирук.
"Поскольку наш рынок не такой большой, любые происшествия могут провоцировать тенденции. Кто-то вышел с большой покупкой валюты – гривня обесценилась, кто-то совершил продажу валюты – автоматически гривня окрепла", – сказал он.
Он добавил: говорить о смене тенденций рано в силу дополнительного предложения валюты на рынке из-за предстоящих парламентских выборов. После волеизъявления начнется тенденция к ослаблению гривни и вступит в силу фактор сезонности.
Как известно, гривня традиционно начинает ослабевать со средины лета. Однако до сих пор национальная валюта укреплялась сильнее, чем предполагалось. Более подробно о том, с чем это связано можно прочитать в материале "Сегодня" "Доллар по 24? Все может быть".
Также новости "Сегодня" узнали, почему доллар в июле резко подешевел:
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