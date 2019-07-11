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Доллар резко подорожал: эксперты объяснили причину

11 июля, 12:25

Украинский финансовый рынок маленький, потому любое изменение может задавать новую тенденцию

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

На сегодня, 11 июля, Национальный банк Украины (НБУ) ослабил гривню сразу на 21 копейку. Это первое снижение курса со 2 июля. Эксперты объясняет скачок действием ситуативных факторов.

"Просто в начале недели был "занос" [инвалюты] – продавали иностранцы доллары, чтоб купить на аукционе [гривню, чтобы приобрести ОВГЗ], там переизбыток был долларового предложения – курс отошел от своего справедливого уровня в сторону. А вчера он встал обратно", – объяснил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

С тем, что иностранные инвесторы, увеличивая спрос на государственные облигации Минфина, сыграли здесь ключевую роль, согласился и экономист Борис Кушнирук.

"Поскольку наш рынок не такой большой, любые происшествия могут провоцировать тенденции. Кто-то вышел с большой покупкой валюты – гривня обесценилась, кто-то совершил продажу валюты – автоматически гривня окрепла", – сказал он.

Он добавил: говорить о смене тенденций рано в силу дополнительного предложения валюты на рынке из-за предстоящих парламентских выборов. После волеизъявления начнется тенденция к ослаблению гривни и вступит в силу фактор сезонности.

Как известно, гривня традиционно начинает ослабевать со средины лета. Однако до сих пор национальная валюта укреплялась сильнее, чем предполагалось. Более подробно о том, с чем это связано можно прочитать в материале "Сегодня" "Доллар по 24? Все может быть".

Также новости "Сегодня" узнали, почему доллар в июле резко подешевел:


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Тег доллар, НБУ, валюта, курс, гривня, курс гривни, курс доллара

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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