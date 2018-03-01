Гривня начала весну с резкого роста к евро и доллару

На сегодня, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,8 грн;

1 евро – 32,74 грн;

10 российских рублей – 4,84 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на 14 копеек. Ранее международный эксперт Андерс Аслунд назвал главную опасность для гривни, которая может привести к заметному скачку курса доллара в Украине.

Курс евро упал сразу на 40 копеек. Стоимость евровалюты резко опустилась ниже психологической отметки в 33 грн. Так низко курс евро в Украине не падал с февраля 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей понизилась на девять копеек.

В среду, 28 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 10 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,79/26,82 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,7/32,74 грн, упав на 29 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".