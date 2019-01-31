Гривня начинает февраль укреплением к доллару
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 1 февраля; за неделю гривня ослабла на шесть копеек
На пятницу, 1 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|31.01
|01.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,76 грн
27,74 грн
|- 0,02 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 31 января, курс доллара упал еще на две копейки после такого же снижения накануне. При этом за неделю – с 25 января – доллар подешевел на пять копеек.
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Ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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