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Гривня не удержалась: доллар в Украине продолжил дорожать

11 июля, 16:20

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 12 июля

Фото: Pixabay

Гривня продолжает падать в цене после затяжного роста. Так, на пятницу, 12 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

11.0712.07Изменение
1 доллар США25,70 грн25,80 грн + 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 11 июля, курс доллара повысился на 11 копеек после роста на 21 днем ранее. Впрочем, за неделю - со 5 по 12 июля – доллар все же подешевел на семь копеек. Ранее эксперты рассказал сайту "Сегодня", почему доллар в Украине резко подорожал.

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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